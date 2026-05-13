В Рязанской области разыскивают свидетелей порчи детской площадки в Ухоловском округе

В поселке Ухолово на улице Ленина неизвестные намеренно сломали элемент на детской игровой площадке. Повреждения не похожи на естественный износ. Администрация просит родителей провести беседу с детьми: если ребенок причастен, лучше признаться. Свидетелей инцидента или тех, кто знает нарушителей, просят сообщить в полицию по номеру 02 или 102.