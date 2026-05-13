В Рязанской области распределили мандат и утвердили подготовку к выборам

13 мая 2026 принято решение передать освободившийся мандат депутата областной Думы Тарасу Владимировичу Ставеру от «Единой России». Также утвержден состав рабочей группы по проекту «Волонтеры на выборах» и защите прав инвалидов в период подготовки к голосованию 20 сентября. Определено количество подписей избирателей для проверки по двум одномандатным округам (Рязанскому и Скопинскому) на выборах в Госдуму.

Фото: избирательная комиссия по Рязанской области.