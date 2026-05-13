В Рязанской области проведут проверку из-за разбитой дороги
Местные жители пожаловались, что трасса между Чучково и селом Пертово давно превратилась в ямы — ездить невозможно, а ремонта все нет. Глава ведомства дал указание рязанскому управлению СК провести проверку и доложить о результатах. Ход работ взяли на контроль в центральном аппарате.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться с дорожной инфраструктурой в Чучковском округе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Местные жители пожаловались, что трасса между Чучково и селом Пертово давно превратилась в ямы — ездить невозможно, а ремонта все нет. Глава ведомства дал указание рязанскому управлению СК провести проверку и доложить о результатах. Ход работ взяли на контроль в центральном аппарате.
Фото: соцсети.