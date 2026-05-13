В Рязанской области пройдут два личных приема у прокуроров 19 и 20 мая

Первый, 19 мая, проведет заместитель прокурора области Качуренко А. А. по вопросам уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, в том числе по IT-преступлениям. Второй, 20 мая, — первый заместитель Шумский А. С. совместно с уполномоченным по правам человека Епихиной Н. Л. и представителями правительства региона, для инвалидов.

Прокуратура Рязанской области организовала 19 и 20 мая 2026 года личные приемы граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Ермишинского округа.

Оба приема пройдут по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 81/1, а также в формате видео-конференц-связи. Запись — до 14 мая в прокуратуре Ермишинского района (р. п. Ермишь, пл. Ленина, д. 8) или по телефону 8 (49144) 2-17-81.