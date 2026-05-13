«Ъ»: в Рязанской области могут запретить майнинг криптовалют
Правительство России рассматривает возможность запрета майнинга криптовалют в регионах, входящих в Объединенную энергетическую систему Центра. В этот список входит и Рязанская область. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса. По данным издания, причиной обсуждения запрета стала высокая нагрузка на энергосистему. Власти считают, что развитие инфраструктуры не успевает за растущими потребностями вычислительных мощностей.

Тему обсуждали в конце марта на совещании у вице-премьера Александра Новака. Помимо Рязанской области, возможные ограничения могут затронуть Москву и Подмосковье, а также Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Тульскую, Ярославскую и другие области.

По данным издания, причиной обсуждения запрета стала высокая нагрузка на энергосистему. Власти считают, что развитие инфраструктуры не успевает за растущими потребностями вычислительных мощностей.

Сейчас ограничения на майнинг уже действуют в ряде энергодефицитных регионов России. Также готовится отдельный запрет на размещение майнинговых мощностей в Москве и Московской области до 2032 года.

При этом власти рассматривают вариант, при котором крупным майнинговым проектам могут разрешить работу, если они самостоятельно будут инвестировать в строительство генерации и электросетей.