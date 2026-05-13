«Ъ»: в Рязанской области могут запретить майнинг криптовалют

Правительство России рассматривает возможность запрета майнинга криптовалют в регионах, входящих в Объединенную энергетическую систему Центра. В этот список входит и Рязанская область. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса. По данным издания, причиной обсуждения запрета стала высокая нагрузка на энергосистему. Власти считают, что развитие инфраструктуры не успевает за растущими потребностями вычислительных мощностей.

Тему обсуждали в конце марта на совещании у вице-премьера Александра Новака. Помимо Рязанской области, возможные ограничения могут затронуть Москву и Подмосковье, а также Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Тульскую, Ярославскую и другие области.

Сейчас ограничения на майнинг уже действуют в ряде энергодефицитных регионов России. Также готовится отдельный запрет на размещение майнинговых мощностей в Москве и Московской области до 2032 года.

При этом власти рассматривают вариант, при котором крупным майнинговым проектам могут разрешить работу, если они самостоятельно будут инвестировать в строительство генерации и электросетей.