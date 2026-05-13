В Рязани задержали лидера псевдохристианского культа из Пскова

По данным УМВД, мужчина раздавал прохожим листовки религиозного содержания около торгового центра на улице Ленина. Помимо этого мужчина дискредитировал действия традиционных конфессий и призывал рязанцев отказаться от документов государственного образца — паспортов, СНИЛС и ИНН. Мужчину задержали на выезде из Рязани. Он находился в автомобиле в качестве пассажира. Выяснилось, что житель Псковской области является лидером псевдоправославной незарегистрированной религиозной организации, считает себя епископом. У него изъяты изданные кустарным способом пропагандистские материалы и религиозная литература.

Задержание 63-летнего жителя Псковской области полицейские провели совместно с УФСБ России по Рязанской области.

Приезжего доставили в отдел, где полицейские составили на него административный материал по ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ. Суд признал мужчину виновным в осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях и наложил административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Также при проверке водителя автомобиля, который перевозил нарушителя, полицейские выявили, что он не имеет права управления транспортным средством. Мужчина также будет привлечен к административной ответственности.