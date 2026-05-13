В Рязани водитель сбил ребенка во дворе и скрылся

Инцидент произошел 8 мая во дворе дома № 29 на улице Новосёлов. Отмечается, что машина наехала на ногу ребёнка. У пострадавшего диагностировали перелом стопы. Камера не сняла сам момент наезда, но записала крик ребёнка и то, как после происшествия к месту начали сбегаться дети и взрослые.