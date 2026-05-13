В Рязани самокатчик попал в ДТП и уехал с места аварии
ДТП произошло днем 12 мая на улице Спортивной. На опубликованных кадрах видно, что легковушка хотела проехать на желтый сигнал светофора. В этот момент на проезжую часть выехал самокатчик. Судя по видео, водитель машины пытался уйти от столкновения, повернул налево и выехал на встречную полосу, однако в авто въехало двухколесное транспортное средство. После аварии самокатчик встал и уехал. Водитель легковушки остановился, вышел и выставил аварийный знак. Официальная информация уточняется.
Видео: соцсети.