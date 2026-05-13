В Рязани пропала 80-летняя пенсионерка

Антонина Лепихова 13 мая вышла из дома и не вернулась. Приметы: рост — 163 см, худощавого телосложения, волосы — светлые крашеные, глаза — серые. Неизвестно, в какой одежде была женщина в день исчезновения. Однако, по данным волонтеров, она носит ярко-красный браслет. Отмечается, что пенсионерка не ориентируется в пространстве. Любую информацию о пропавшей попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.

