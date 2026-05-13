В Рязани на заседании по делу Петиной завершили допрос обвиняемого Канунникова

Во вторник, 12 мая, в Советском районном суде города Рязани прошло очередное заседание по делу экс-сенатора и бывшего замминистра здравоохранения Ирины Петиной, обвиняемой в получении крупных взяток. На заседании продолжился допрос свидетеля Канунникова.

Как сообщили «Рязанские новости», на предыдущем заседании Канунников уже давал показания, отвечая на вопросы прокурора, после чего вопросы начали задавать адвокаты защиты. На этот раз вопросы продолжила сама Ирина Петина.

Она поинтересовалась у Канунникова, был ли у него ее номер телефона и общались ли они. Он ответил отрицательно. Затем Петина уточнила, встречались ли они после ее назначения сенатором в 2020 году. Канунников предположил, что мог видеть ее в коридоре министерства здравоохранения.

Петина также спросила о флешке, которую он якобы передал ей в 2018 году, и попросила указать количество таких передач. Канунников пояснил, что на флешке содержались технические задания для выигрыша аукциона, но точное количество передач он не помнил и мог подтвердить свои слова лишь «честным словом», так как свидетелей не было.

Допрос проходил в основном в формате вопросов от Петиной и ее адвоката. Канунников отметил, что некоторые вопросы повторялись или не имели отношения к делу, за что защита делала замечания. Он также не смог ответить на многие детали, касающиеся времени и места передачи информации, а его ответы иногда не совпадали с предыдущими показаниями. Он объяснил расхождения волнением во время прошлых допросов и уверил, что сейчас говорит правду.

После завершения допроса Канунников покинул зал суда. Следующее заседание назначено на четверг, 14 мая, где вновь допросят обвиняемого Кондратьева.

