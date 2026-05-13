В России в 2028 году у девятиклассников появится третий обязательный экзамен

Отмечается, что девятиклассники с 2028 года начнут сдавать устный экзамен по истории. Как сказал Музаев, введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами. Он добавил, что Рособрнадзор проведет апробацию и общественное обсуждение.

