В России в 2028 году у девятиклассников появится третий обязательный экзамен
В России в 2028 году у девятиклассников появится третий обязательный экзамен. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев,
Отмечается, что девятиклассники с 2028 года начнут сдавать устный экзамен по истории.
Как сказал Музаев, введение аттестации обсудят с учителями, учениками и экспертами.
Он добавил, что Рособрнадзор проведет апробацию и общественное обсуждение.