В России предложили повысить зарплату медсестрам

Его идея — поднять минимальный порог заработной платы до 130-140% от среднего дохода в регионе. «А после зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем», — указал депутат. По словам Леонова, укомплектованность штатов медучреждений медсестрами часто не превышает 70-80%, а в сельской местности, как отметил депутат, ситуация еще хуже. Причинами оттока кадров назвал низкую зарплату, высокую нагрузку и бюрократизацию.

В России предложили повысить зарплату медсестрам. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, об этом он написал 12 мая в своем Telegram-канале.

Его идея — поднять минимальный порог заработной платы до 130-140% от среднего дохода в регионе.

«А после зарплата должна быть дифференцированной и увеличиваться в соответствии с уровнем квалификации и стажем», — указал депутат.

По словам Леонова, укомплектованность штатов медучреждений медсестрами часто не превышает 70-80%, а в сельской местности, как отметил депутат, ситуация еще хуже.

Причинами оттока кадров назвал низкую зарплату, высокую нагрузку и бюрократизацию.