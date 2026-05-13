В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки

По данным агентства, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. Минеральных веществ и витаминов должно быть не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон — от 1,5 грамм на порцию. Осадок, образующийся в процессе хранения напитка, допускается при условии, что он не влияет на прозрачность жидкости. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию, за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения и квасов.

В России в 2028 году появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Об этом 13 мая сообщило РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

По данным агентства, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. Минеральных веществ и витаминов должно быть не менее 7,5% от средней суточной нормы, а пищевых волокон — от 1,5 грамм на порцию.

Осадок, образующийся в процессе хранения напитка, допускается при условии, что он не влияет на прозрачность жидкости.

ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию, за исключением энергетиков, тоников, напитков брожения и квасов.