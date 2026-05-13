В России может появиться еще один государственный праздник

Депутаты партии «Справедливая Россия» представили законопроект о признании Пасхи государственным праздником. Об этом пишет ТАСС. Инициатива была озвучена первым замруководителем фракции Дмитрием Гусевым, который отметил, что в соответствии с Трудовым кодексом России, если государственный праздник совпадает с выходным, работникам полагается дополнительный день отдыха. Однако в данном случае депутаты предлагают не вводить дополнительный выходной день. Гусев подчеркнул, что законопроект направлен на признание значимости Пасхи для многих россиян, при этом не создавая дополнительных затрат для работодателей.

