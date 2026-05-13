В Новосибирске машина врезалась в опору моста и загорелась, погибли два человека

В Новосибирске автомобиль врезался в опору моста. Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что после столкновения машина вспыхнула, в результате погибли два человека. В после уточнили, что женщина за рулем Subaru Legacy наехала на бордюрный камень, после чего произошло возгорание иномарки. По данным регионального МВД, водитель и ее пассажир скончались на месте ДТП.

