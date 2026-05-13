В МВД предложили изменить срок для иностранных прав россиян

Предлагает считать такие права недействительными на территории РФ по истечении одного года с даты регистрации владельца по месту жительства в России. В настоящее время этот срок исчисляется с даты первого въезда в страну после получения иностранного удостоверения. Разработанный законопроект размещЕн для общественного обсуждения на Едином портале.

В министерстве внутренних дел предложили новый порядок для россиян с иностранными правами. Об этом сообщило издание РИА Новости.

