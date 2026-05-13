В Минэкономразвития спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию до 2029 года

С 1 октября 2026 года тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 11,3%, с июля 2027 года — на 8,6%, в 2028 году — на 9,1%, а в 2029 году — на 5%. Такие данные содержатся в сценарных условиях социально-экономического развития России, опубликованных на сайте ведомства. Также предусмотрен более высокий рост тарифов на передачу электроэнергии и для сетевых компаний — от 5,4% до 16% в зависимости от года и категории потребителей.

В Минэкономразвития спрогнозировали рост тарифов на электроэнергию до 2029 года. Об этом сообщило издание ТАСС.

С 1 октября 2026 года тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 11,3%, с июля 2027 года — на 8,6%, в 2028 году — на 9,1%, а в 2029 году — на 5%. Такие данные содержатся в сценарных условиях социально-экономического развития России, опубликованных на сайте ведомства.

Также предусмотрен более высокий рост тарифов на передачу электроэнергии и для сетевых компаний — от 5,4% до 16% в зависимости от года и категории потребителей.