В лесах Рязанской и Тамбовской областей официально началась вегетация

Специалисты объявили старт вегетационного периода для оценки здоровья лесов. В Рязанской области он наступил 6 мая (19 лесничеств), в Тамбовской — 4 мая (13 лесничеств). Теперь можно проводить лесопатологические обследования — с момента, когда листва полностью распустилась, и до начала ее пожелтения. Дату каждый год определяют по данным метеостанций.