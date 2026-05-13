В Кремле призвали Зеленского вывести ВСУ из Донбасса ради мира

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский должен отдать ВСУ приказ покинуть Донбасс и регионы России, чтобы открылся коридор к полноформатным мирным переговорам. Его слова 13 мая передало РИА Новости. Кроме того, как отметил представитель Кремля, переговоры по урегулированию конфликта на Украине «неизбежно будут очень сложными», со множеством важных деталей.