В Госдуме предложили повысить минимальную зарплату медсестер

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил повысить минимальный уровень заработной платы медсестер до 130-140% от среднего показателя по региону. Леонов подчеркнул необходимость повышения минимальной зарплаты медсестер, а также введения дифференцированной системы оплаты, которая бы учитывала уровень квалификации и стаж работы. По его словам, низкий уровень оплаты труда и высокая нагрузка, включая 12-часовые смены, способствуют оттоку кадров из отрасли. «На оформление документации уходит до 30% рабочего времени, что также создает дополнительные трудности», — отметил депутат в своем Telegram-канале.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил повысить минимальный уровень заработной платы медсестер до 130-140% от среднего показателя по региону. Как уточнили РИА Новости, это предложение обусловлено дефицитом кадров и высокой нагрузкой в сфере здравоохранения.

Леонов подчеркнул необходимость повышения минимальной зарплаты медсестер, а также введения дифференцированной системы оплаты, которая бы учитывала уровень квалификации и стаж работы. По его словам, низкий уровень оплаты труда и высокая нагрузка, включая 12-часовые смены, способствуют оттоку кадров из отрасли.

«На оформление документации уходит до 30% рабочего времени, что также создает дополнительные трудности», — отметил депутат в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в некоторых регионах укомплектованность штатов медицинских работников составляет всего 70-80%, а в сельской местности ситуация еще более критическая. Молодые специалисты не спешат выбирать профессию, а опытные медсестры уходят из-за выгорания и недостаточной мотивации.