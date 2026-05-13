В Алтайском крае два мужчины до смерти избили 15-летнего школьника

Инцидент начался с избиения руками и ногами, но вскоре один из агрессоров достал лезвие и начал наносить ножевые ранения. Несмотря на попытку подростка убежать, нападавшие догнали его и убили. После расправы преступники попытались скрыть все следы: смыли кровь, сожгли одежду и планировали избавиться от тела, сбросив его в реку. Однако их заметил очевидец, который вызвал полицию. Родственники школьника опасаются, что преступники могут избежать наказания. Отмечается, что один из нападавших правоохранительные органы отпустили и сделали свидетелем.

