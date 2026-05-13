Ученый из Шилова Борис Гусев отметил 90-летний юбилей

90-летие отметил уроженец Шилова, ученый и инженер Борис Владимирович Гусев. Об этом сообщили в администрации Шиловского района. Борис Гусев является доктором технических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН и президентом Российской инженерной академии. Он известен как специалист в области строительства и строительного материаловедения.