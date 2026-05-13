Также специалисты заявили, что ходьба не спасает от длительного сидения. Учёные из США провели эксперимент: добровольцы почти четыре года носили фитнес-браслеты. Выяснилось, что даже 7400 шагов в день не спасают от риска ишемической болезни и сердечной недостаточности, если человек сидит по 12 часов ежедневно. «Сидячий образ жизни — это отдельный фактор риска, который нельзя полностью „перекрыть“ прогулками. Для здоровья сердца важно не только нахаживать норму, но и сокращать общее время без движения, делая регулярные перерывы в работе», — считают авторы исследования.

Ученые сообщили, что длительное сидение грозит болезнями сердца. Об этом сообщает «Лента. ру».

