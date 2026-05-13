Торговые ряды на улице Кольцова купила фирма из Владивостока

В Рязани завершились торги по продаже здания Торговых рядов и права аренды земельного участка на улице Кольцова. Победителем аукциона признано ООО «ПСК» из Владивостока, следует из протокола, опубликованном на сайте ДОМ. РФ.

Компания предложила 275 миллионов рублей при стартовой цене объекта в 184,5 миллиона рублей. Разрешенным видом использования имущества остается обслуживание Торговых рядов.

Согласно данным портала ДОМ. РФ, протокол о результатах аукциона дает победителю право на заключение договора купли-продажи.

По информации сервиса Rusprofile, компания ООО «ПСК» работает с 2006 года в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Дмитрий Сулеев.

Согласно сайту «Единой России», он родился 30 июля 1964 года, получил высшее экономическое образование. Проходил срочную службу в рядах Советской армии. Сулеев — генеральный директор строительного холдинга «СУМ-2 строймеханизация», директор компании «Строительно-монтажное управление № 2», руководитель Владивостокской мебельной фабрики и Владивостокской фармацевтической фабрики, член партии «Единая Россия». Награжден орденом Благословенного Дмитрия «За дела милосердия».

Фото: сайт «Дом. рф».