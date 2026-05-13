Татарская архитектура на высоких скоростях: в Касимове провели рефарминг сети

Жители и гости одного из древнейших городов Рязанской области получат 4G-интернет со скоростью до 300 Мбит/с. Инженеры МегаФона улучшили связь в крупном туристическом центре — городе Касимове, а также модернизировали оборудование в 12 районах региона с населением около 200 тысяч человек.

Работы по перераспределению радиоресурсов между разными поколениями называются «рефарминг». В процессе такой деятельности популярное и современное, четвертое поколение связи, получает большее количество частот. Таким образом, технология помогает увеличить ёмкость сети 4G и улучшить качество голосовой связи по технологии VoLTE без строительства новых вышек.

Значительный объем работ был проведен в Касимове — единственном городе на Рязанщине с сохранившимся татарским архитектурным комплексом. Обновленные базовые станции расположены недалеко от главных туристических достопримечательностей: Ханской мечети, мавзолея Шах-Али-хана и старинных купеческих особняков XIX века. Город ежегодно принимает до 50 тысяч туристов — и для каждого из них связь станет надёжнее.

«Касимов — одна из самых привлекательных и интересных локаций для туристов. Мы провели рефарминг сети, чтобы гости и жители города были на связи всегда — прокладывали маршруты, смотрели видео и созванивались с близкими. Технологии не стоят на месте, и мы делаем всё, чтобы путешествия по области были максимально удобными и цифровыми», — прокомментировала директор МегаФона в Рязанской области Людмила Калашникова.

Кроме того, к началу летнего сезона и повышенной нагрузке на сеть специалисты МегаФона провели рефарминг оборудования в Александро-Невском, Михайловском, Пронском, Кораблинском, Путятинском, Рыбновском, Сапожковском, Сараевском, Спасском, Старожиловском и Шацком районах Рязанской области.