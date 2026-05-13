Суд назначил почти 14 лет тюрьмы рязанцу за кражу, разбой и убийство

Житель Рязани получил 13 лет и 10 месяцев тюрьмы за серию преступлений, включая кражу, разбой и убийство. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Октябрьский районный суд признал его виновным в трех преступлениях, которые он совершил в 2022 году.

Отмечается, что сначала мужчина украл металлические конструкции со стройплощадки, чтобы сдать их на металлолом. Причиненный ущерб оценили на сумму более 577 тысяч рублей. Позже, в декабре, он и его подельник попытались ограбить знакомого, но после отказа потерпевшего отдать деньги, подсудимый использовал костыль как оружие и нанес ему смертельные ранения. После этого они похитили деньги и вещи потерпевшего.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил наказание — 13 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима, а также штраф в размере 252 тысяч 666 рублей.