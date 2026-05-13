Статистика ВТБ: средний счет долгосрочных сбережений вырос на треть

Средний счет по программе долгосрочных сбережений (ПДС) по итогам марта 2026 года у клиентов фонда ощутимо вырос по сравнению с мартом 2025 года: у мужчин — с 49 тысяч рублей до 68 тысяч рублей, у женщин — с 54 тысяч рублей до 73 тысяч рублей. Эксперты фонда связывают такую динамику с активным пополнением счетов клиентами, получившими господдержку по ПДС в августе 2025 года и инвестиционный доход в 20,95% годовых. Таковы результаты исследования НПФ ВТБ.

Количество участников программы в фонде увеличилось почти вдвое во всех регионах России. Больше всего их в Центральном федеральном округе, где за последний год их число выросло до 449 тысяч. Приволжский округ занял второе место — 244 тысячи, Сибирь теперь замыкает тройку с 241 тысячей участников.

Женщины продолжают активнее, чем мужчины, подключаться к программе — 65% от общего числа участников ПДС в НПФ ВТБ против 35%. Самая многочисленная группа участников — женщины от 56 до 65 лет. Их в программе 437 тысяч (221 тысяча годом ранее), мужчин того же возраста — 204 тысячи (ранее — 97 тысяч).

В ПДС стало заметно больше участников среднего возраста, которым еще далеко до выхода на пенсию: так, количество женщин в группе от 46 до 55 лет за год выросло с 90 тысяч до 195 тысяч, среди мужчин — с 44 тысяч до 81 тысячи.

«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к программе долгосрочных сбережений. Из нового финансового продукта ПДС превратилась в финансовый тренд — привлекательную альтернативу прочим способам накопления», — прокомментировал генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.