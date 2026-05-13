Силуанов: заморозка вкладов россиян не рассматривается
По его словам, такие предложения не обсуждаются, основные изменения в налоговой системе уже приняты. Сейчас властям нужны другие меры для сбалансированности бюджета, а заморозка счетов не входит в их планы.
Министр финансов Антон Силуанов назвал фейками сообщения в соцсетях о планируемой заморозке банковских вкладов граждан. Об этом сообщило издание РИА Новости.
