Рязанского бизнесмена заподозрили в неуплате налогов на 30 млн рублей

В Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России. По версии следствия, руководитель предприятия, занимающегося обработкой металлических изделий, действовал в группе лиц по предварительному сговору. С января 2021 года по декабрь 2023 года он оформлял фиктивные сделки по приобретению товаров у нескольких коммерческих организаций, которые фактически поставки не осуществляли. В результате предприятие не уплатило налоги на сумму около 30 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УЭБиПК регионального УМВД.

Сейчас по делу проводятся следственные действия.