Рязанский суд продлил испытательный срок осужденному за неявку на регистрацию

Сапожковский районный суд Рязанской области рассмотрел представление начальника Ухоловского филиала ФКУ УИИ УФСИН о продлении испытательного срока для осужденного И. Он был приговорен к условному лишению свободы на 1 год с испытательным сроком в 1 год и обязанностью являться на регистрацию в инспекцию раз в месяц. 3 марта 2026 года И. не явился на регистрацию без уважительных причин и получил письменное предупреждение. Несмотря на удовлетворительную характеристику и отсутствие административной ответственности, он нарушил условия наказания. Начальник УИИ предложил продлить испытательный срок на 1 месяц и увеличить частоту регистрации до двух раз в следующем месяце. Суд, учитывая мнение прокурора, удовлетворил представление.

Сапожковский районный суд Рязанской области рассмотрел представление начальника Ухоловского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Рязанской области о продлении испытательного срока для осужденного И. Об этом рассказала пресс-служба суда.

Отмечается, что его приговорили к условному лишению свободы сроком на 1 год с испытательным сроком в 1 год и обязанностью являться на регистрацию в инспекцию один раз в месяц.

Однако 3 марта 2026 года И. не явился на регистрацию без уважительных причин, за что получил письменное предупреждение. Несмотря на это, его характеристика удовлетворительна, не привлекался к административной ответственности, но нарушил условия своего наказания.

Начальник УИИ предложил продлить испытательный срок на 1 месяц и возложить дополнительную обязанность — являться на регистрацию дважды в следующем месяце. Суд, учитывая мнение прокурора, удовлетворил представление.