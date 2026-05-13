Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
Рязанка с металлоконструкцией в позвоночнике впервые стала мамой
В Рязанском перинатальном центре мамой впервые стала пациентка с металлоконструкцией в позвоночнике. Об этом сообщили в медучреждении.

Женщина перенесла операцию по коррекции тяжелого сколиоза еще в подростковом возрасте. Позвоночник был зафиксирован металлической конструкцией. Кроме того, ранее женщина перенесла операцию из-за внематочной беременности, во время которой возникли осложнения при анестезии — травма трахеи.

По словам врачей, из-за особенностей состояния проведение спинномозговой анестезии было затруднено, а повторное применение аналогичного метода обезболивания могло быть связано с высокими рисками осложнений.

После консилиума специалистов Перинатального центра и Областной клинической больницы, в котором участвовали акушеры-гинекологи, неврологи и анестезиологи-реаниматологи, было принято решение о самостоятельных родах.

Под наблюдением врачей у женщины родился сын. Мальчик появился на свет с весом 3200 граммов и ростом 51 сантиметр.