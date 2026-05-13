Рязанцев предупредили о мошенниках, обещающих «списать все долги»

Жителей Рязанской области предупредили о недобросовестных компаниях, которые обещают полностью избавить людей от долгов и кредитов. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Речь идет о так называемых «раздолжнителях». Такие фирмы убеждают заемщиков, что смогут решить все финансовые проблемы, часто предлагая пройти процедуру банкротства. При этом клиентам обещают полное списание долгов и сохранение имущества.

Как отмечают в Банке России, после оплаты услуг подобные компании нередко просто подают заявление о банкротстве и перестают участвовать в процессе. Хотя многие действия человек мог бы выполнить самостоятельно и бесплатно.

«Как такового избавления от долгов не существует. Но можно использовать законные инструменты, например, кредитные или ипотечные каникулы, реструктуризацию или рефинансирование. При возникновении сложностей с погашением кредита нужно сразу же обратиться к кредитору и обсудить с ним пути решения проблемы», — отметила главный юрисконсульт юридического отдела рязанского отделения Банка России Марианна Рябова.