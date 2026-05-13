Рязанцев предупредили о мошенниках, обещающих «списать все долги»
Жителей Рязанской области предупредили о недобросовестных компаниях, которые обещают полностью избавить людей от долгов и кредитов. Речь идет о так называемых «раздолжнителях». Рязанцам посоветовали обращать внимание на характерные признаки недобросовестных организаций. В частности, если в рекламе гарантируют полное избавление от долгов, обещают сохранить имущество, призывают перестать платить по кредитам или ссылаются на некие «государственные программы» списания долгов без подтверждений.

Жителей Рязанской области предупредили о недобросовестных компаниях, которые обещают полностью избавить людей от долгов и кредитов. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Речь идет о так называемых «раздолжнителях». Такие фирмы убеждают заемщиков, что смогут решить все финансовые проблемы, часто предлагая пройти процедуру банкротства. При этом клиентам обещают полное списание долгов и сохранение имущества.

Как отмечают в Банке России, после оплаты услуг подобные компании нередко просто подают заявление о банкротстве и перестают участвовать в процессе. Хотя многие действия человек мог бы выполнить самостоятельно и бесплатно.

Рязанцам посоветовали обращать внимание на характерные признаки недобросовестных организаций. В частности, если в рекламе гарантируют полное избавление от долгов, обещают сохранить имущество, призывают перестать платить по кредитам или ссылаются на некие «государственные программы» списания долгов без подтверждений.

«Как такового избавления от долгов не существует. Но можно использовать законные инструменты, например, кредитные или ипотечные каникулы, реструктуризацию или рефинансирование. При возникновении сложностей с погашением кредита нужно сразу же обратиться к кредитору и обсудить с ним пути решения проблемы», — отметила главный юрисконсульт юридического отдела рязанского отделения Банка России Марианна Рябова.