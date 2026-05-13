Рязанцам рассказали, как идет строительство новых свиноводческих комплексов

В Старожиловском округе продолжается строительство свиноводческих комплексов «Медвежье». Сейчас на площадках монтируют каркасы корпусов и облицовывают здания сэндвич-панелями. Одновременно строители прокладывают внутриплощадочные дороги, возводят вспомогательные здания и навозохранилища. Ежедневно на объектах работают около 80 человек и порядка 60 единиц техники.

Следующим этапом станет устройство системы навозоудаления и железобетонных ванн. После этого начнется монтаж инженерных систем и технологического оборудования. Проект также предусматривает установку современных сепараторов для разделения навоза на фракции.

Жидкую часть планируют направлять в изолированные лагуны, а твердую — размещать на отдельных площадках. После обеззараживания органические удобрения будут использовать на полях компании.

«Завершить строительство свиноводческих комплексов „Медвежье“ мы планируем к концу этого года. В Рязанской области с 2024 года уже работают подобные СВК „Моловский“ и „Поплевинский“. Новый комплекс принесет региону 120 рабочих мест», — отметила директор рязанского подразделения «Агропромкомплектации» Ирина Шудрикова.

Фото: «Агропромкомплектация».