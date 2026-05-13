Роспотребнадзор: в России обнаружили свой хантавирус с неприятными симптомами

Отмечается, что этот вирус поражает сосуды и почки, требуя внимательного медицинского наблюдения за заболевшими. В ведомстве подчеркнули, что передача инфекции от человека к человеку для данного типа вируса нехарактерна. Также она отметила, что заморский вариант вируса Андес, который распространяется карликовым рисовым хомяком, не встречается на территории России, так как природные условия в стране не подходят для его существования. Инфекция, обнаруженная в России, в основном связана с грызунами и природными очагами. В Роспотребнадзоре уточнили, что с начала года не было зарегистрировано вспышек заболевания, фиксируются лишь единичные случаи, что соответствует обычной эпидемиологической ситуации.

В России обнаружили собственный тип хантавируса, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отмечается, что этот вирус поражает сосуды и почки, требуя внимательного медицинского наблюдения за заболевшими.

Попова подчеркнула, что передача инфекции от человека к человеку для данного типа вируса нехарактерна. Также она отметила, что заморский вариант вируса Андес, который распространяется карликовым рисовым хомяком, не встречается на территории России, так как природные условия в стране не подходят для его существования.

Инфекция, обнаруженная в России, в основном связана с грызунами и природными очагами. В Роспотребнадзоре уточнили, что с начала года не было зарегистрировано вспышек заболевания, фиксируются лишь единичные случаи, что соответствует обычной эпидемиологической ситуации.