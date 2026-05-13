Прокуратура Спасска добилась выплаты сотрудникам долга по зарплате более 2,6 млн

Прокуратура Спасского района успешно взыскала более 2,6 миллиона рублей в пользу работников местного потребительского общества. Судебное решение включает задолженность по заработной плате, компенсацию морального вреда и проценты за несвоевременную выплату. Основанием для обращения в прокуратуру послужило коллективное заявление сотрудников, которые обратились на личный прием к прокурору района Дмитрию Тимохину. В результате проведенной проверки выявлены нарушения в выплатах заработной платы. В связи с этим прокурорская служба направила представление председателю потребительского общества с требованием устранить выявленные нарушения. Прокуратура продолжит контролировать исполнение судебных актов.

