Прокуратура проконтролировала строительство моста через Оку под Рязанью

Прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов провел выездное совещание по вопросам строительства нового мостового перехода через Оку. Во время выезда проверили качество выполняемых работ, сроки строительства, а также соответствие используемых материалов нормативным требованиям. В прокуратуре отметили, что ход и результаты строительства находятся на постоянном контроле ведомства.