Поезда, следующие через Рязань, задержались в пути из-за ограничений на Крымском мосту

После временной приостановки движения по Крымскому мосту следуют с задержкой поезда «Таврия». Речь о поездах: № 092/091 Москва — Севастополь, отправлением 11 мая, задерживается на 2,5 часа; № 173/174 Москва — Евпатория, отправлением 11 мая, задерживается на 2 часа; № 092/091 Севастополь — Москва, отправлением 12 мая, задерживается на 1,5 часа. Отмечается, что время задержки в пути может измениться.