Под Уфой на нефтебазе произошел пожар, есть пострадавшие
Пожар произошел в резервуарном парке в селе Нурлино в Уфимском районе. Отмечается, что загорелась нефть на обваловании вблизи одного из вертикальных резервуаров.

Под Уфой на нефтебазе произошел пожар, двое пострадали. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на источник в оперативных службах.

Пожар произошел в резервуарном парке в селе Нурлино в Уфимском районе. Отмечается, что загорелась нефть на обваловании вблизи одного из вертикальных резервуаров.

Двух пострадавших госпитализировали. Причины возгорания устанавливаются.

По информации РБК Уфа, происшествие квалифицировано как технологический инцидент.

Со ссылкой на МЧС отмечается, что пожару предшествовал взрыв.

«По прибытии установлено, из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением», — приводится сообщение ведомства.

Прокуратура Башкирии начала проверку.

Фото: прокуратура Республики Башкортостан, видео: ГТРК «Башкортостан».