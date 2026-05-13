Под Уфой на нефтебазе произошел пожар, есть пострадавшие

Пожар произошел в резервуарном парке в селе Нурлино в Уфимском районе. Отмечается, что загорелась нефть на обваловании вблизи одного из вертикальных резервуаров.

Под Уфой на нефтебазе произошел пожар, двое пострадали. Об этом сообщает РБК Уфа со ссылкой на источник в оперативных службах.

Двух пострадавших госпитализировали. Причины возгорания устанавливаются.

По информации РБК Уфа, происшествие квалифицировано как технологический инцидент.

Со ссылкой на МЧС отмечается, что пожару предшествовал взрыв.

«По прибытии установлено, из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением», — приводится сообщение ведомства.

Прокуратура Башкирии начала проверку.