Опрос показал, сколько россиян матерятся на работе

Каждый второй россиянин использует ненормативную лексику на работе. Об этом говорится в исследовании SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости. Аналитики опросили 1600 экономически активных россиян. По данным исследования, 70% респондентов используют нецензурную лексику в быту, а около половины — на рабочем месте.

На совещаниях мат регулярно слышат 13% опрошенных, еще 33% сталкиваются с этим время от времени. В повседневном общении коллег ненормативная лексика встречается еще чаще: 23% слышат ее постоянно, 51% — периодически.

Сами россияне признаются в сквернословии реже: 8% заявили, что ругаются на работе часто, еще 41% — иногда. Мужчины используют нецензурную лексику заметно чаще женщин.

Также исследование показало, что за последние два года мата на работе стало больше. Доля россиян, которые никогда не слышат ненормативную лексику на совещаниях, снизилась с 57% до 54%.

В обычной жизни россияне матерятся еще чаще: 11% делают это постоянно, 61% — иногда.