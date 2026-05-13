Ночной рейд в Железнодорожном районе несовершеннолетних нарушителей не выявил

7 мая сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних вместе с полицией проверили места ночных скоплений молодежи — улицы, парки, скверы и ТЦ. Особое внимание уделили улице Полетаева. Несмотря на начало сезона (с 1 мая до 30 сентября детям до 18 лет запрещено с 23:00 до 6:00 без родителей), загулявшихся подростков не нашли. Рейды будут продолжать все лето.

Ночной рейд в Железнодорожном районе несовершеннолетних нарушителей не выявил. Об этом сообщили в пресс-службе региональной комиссии по делам несовершеннолетних.

7 мая сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних вместе с полицией проверили места ночных скоплений молодежи — улицы, парки, скверы и ТЦ. Особое внимание уделили улице Полетаева. Несмотря на начало сезона (с 1 мая до 30 сентября детям до 18 лет запрещено с 23:00 до 6:00 без родителей), загулявшихся подростков не нашли. Рейды будут продолжать все лето.