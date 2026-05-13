Назван процент рязанцев, использующих ненормативную лексику

72% жителей Рязани используют ненормативную лексику в повседневной жизни. Результаты исследования также показали, что: на совещаниях с ненормативной лексикой постоянно сталкиваются 14% работающих, ещё 29% — время от времени; в повседневном общении коллег нецензурные выражения слышат 25% опрошенных регулярно и 50% — периодически; постоянную ругань со стороны руководителей отмечают 12% респондентов, ситуативную — 35%; сами рязанцы признаются в сквернословии на работе реже: 8% говорят, что ругаются часто, и ещё 43% — иногда; замечания коллегам, употребляющим нецензурные выражения, постоянно делают только 7%, иногда — 44%.

Интересно, что мужчины ругаются на работе чаще, но и замечаний раздают больше. Женщины чаще предпочитают не вмешиваться.

Респонденты 35-45 лет чаще слышат ненормативную лексику от коллег (30% постоянно, 54% иногда) и чаще сами признаются в её использовании (10% часто, 46% иногда). Среди опрошенных до 35 лет доля тех, кто никогда не сквернословит на работе, максимальна (59%), и замечаний молодёжь почти не делает (никогда — 63%).

В повседневной жизни горожане нецензурно выражаются гораздо чаще: 12% постоянно и 60% иногда. 28% утверждают, что никогда не сквернословят.