На рязанской ВДНХ приведут в порядок клумбы к 30 мая

Проводится обновление клумб с использованием многолетних и однолетних растений. К открытию летнего фестивального сезона, назначенному на 30 мая, зеленые зоны украсят шалфей, герань, петуния, пеларгония, ковыль и дихондра. В цветовой гамме будут преобладать красные, белые и фиолетовые оттенки.

Фото: рязанская ВДНХ.