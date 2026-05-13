На 58-м году жизни скончался актер сериала «Жена олигарха» Олег Погорелец

На 58-м году жизни умер директор Молодежного драматического театра Олег Погорелец. Как уточнила пресс-служба Министерства культуры Самарской области, он скончался в реанимации, не приходя в сознание. Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Погорелец известен по роли в сериале «Жена олигарха». В министерстве отметили значительный вклад Олега Погорельца в развитие культуры, за что он неоднократно получал почетные грамоты и награды, включая Почетный знак губернатора Самарской области. В 2023 году он был удостоен Государственной премии Республики Крым в номинации «Театральное искусство».

Фото: Молодежный драматический театр.