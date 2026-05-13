На 100-м году жизни скончался актер фильма «Граф Дракула» Джек Тейлор

Американский актер Джек Тейлор скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что артист умер в Испании, где жил более шести десятилетий.

Джек Тейлор, настоящее имя которого Джордж Браун Рэндалл, прославился благодаря своим ролям в фильмах ужасов и фэнтези. Он снялся в таких культовых картинах, как «Граф Дракулы» с Кристофером Ли (1970), «Конан-варвар» (1982), где сыграл жреца, а также в фильме Романа Полански «Девятые врата» (1999), где воплотил образ коллекционера антикварных книг. Его фильмография также включает работы с режиссерами Ридли Скоттом в «1492: завоевание рая» (1992) и Милошем Форманом в «Призраках Гойи» (2006).

Мужчина родился 21 октября 1926 года. В начале 1950-х он переехал в Лос-Анджелес и вскоре снялся в телепередаче с Мэрилин Монро, однако не смог добиться успеха в Голливуде. Понимая это, он обосновался в Мексике, быстро выучил испанский язык и начал сниматься в местном кино и театре. В своей последней работе «Свободный буфет» актер снялся в 2025 году. Недавно он также выпустил мемуары под названием «Мои 100 лет кино».

