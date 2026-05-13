Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 619
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 825
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 971
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
5 626
На 100-м году жизни скончался актер фильма «Граф Дракула» Джек Тейлор
Американский актер Джек Тейлор скончался на 100-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что артист умер в Испании, где жил более шести десятилетий.

Джек Тейлор, настоящее имя которого Джордж Браун Рэндалл, прославился благодаря своим ролям в фильмах ужасов и фэнтези. Он снялся в таких культовых картинах, как «Граф Дракулы» с Кристофером Ли (1970), «Конан-варвар» (1982), где сыграл жреца, а также в фильме Романа Полански «Девятые врата» (1999), где воплотил образ коллекционера антикварных книг. Его фильмография также включает работы с режиссерами Ридли Скоттом в «1492: завоевание рая» (1992) и Милошем Форманом в «Призраках Гойи» (2006).

Мужчина родился 21 октября 1926 года. В начале 1950-х он переехал в Лос-Анджелес и вскоре снялся в телепередаче с Мэрилин Монро, однако не смог добиться успеха в Голливуде. Понимая это, он обосновался в Мексике, быстро выучил испанский язык и начал сниматься в местном кино и театре. В своей последней работе «Свободный буфет» актер снялся в 2025 году. Недавно он также выпустил мемуары под названием «Мои 100 лет кино».

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images.