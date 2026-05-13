«Мармакс» продолжил благоустройство нового городского сквера у резиденции «Медный» в центре Рязани

Девелоперская компания «Мармакс» продолжила работы по благоустройству нового городского сквера перед резиденцией «Медный» и высадила 23 липы на улице Пролетарской в центре Рязани. Проект направлен на создание комфортной и эстетически привлекательной городской среды, сообщили в пресс-службе компании.

Аллея из 23 европейских лип Паллида с величественными кронами станет частью единого пешеходного маршрута Рязани и променада, который продлится от пересечения улиц Маяковского и Пролетарской до третьего корпуса городского квартала «Манхэттен». Как отметили в компании, растение отлично вписывается в ландшафт города благодаря обильному цветению, правильной форме и медовому аромату, а также высокой пыле- и газоустойчивости.

Всего на территории вдоль улицы Пролетарской на площади свыше 2 500 м² высадят около 80 новых деревьев пяти видов — липа европейская Паллида, клен остролистный, декоративная яблоня, сосна и черемуха обыкновенная, а также кустарники и многолетние растения — всего около 10 000 единиц.

Программа благоустройства городского сквера у резиденции «Медный» также предусматривает установку напольных шахмат и создание нескольких зон отдыха.

В компании уточнили, что общественное пространство будет гармонично интегрировано в единый архитектурный ансамбль «Мармакс», включающий жилые комплексы «Достояние», «Наследие» и городской квартал «Манхэттен».

"Грамотный подход к архитектуре и благоустройству позволяет нашей команде влиять на привычный облик Рязани. Девелопер традиционно не ограничивается благоустройством территории проекта и дополняет сценарии жизни не только резидентов, но и жителей всего района" — рассказали в «Мармакс» .

«Первый этап благоустройства городского сквера у резиденции „Медный“ завершен, и уже совсем скоро он вдохнет новую жизнь в локацию и сформирует ландшафтный акцент в центре Рязани», — отметили в пресс-службе девелоперской компании «Мармакс».