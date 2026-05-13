Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 13
21°
Чтв, 14
21°
Птн, 15
23°
ЦБ USD 73.79 -0.51 13/05
ЦБ EUR 87.38 -1.17 13/05
Нал. USD 75.51 / 75.30 13/05 14:30
Нал. EUR 90.64 / 90.90 13/05 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 609
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 815
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 958
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
5 610
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
«Мармакс» продолжил благоустройство нового городского сквера у резиденции «Медный» в центре Рязани
Девелоперская компания «Мармакс» продолжила работы по благоустройству нового городского сквера перед резиденцией «Медный» и высадила 23 липы на улице Пролетарской в центре Рязани.

Девелоперская компания «Мармакс» продолжила работы по благоустройству нового городского сквера перед резиденцией «Медный» и высадила 23 липы на улице Пролетарской в центре Рязани. Проект направлен на создание комфортной и эстетически привлекательной городской среды, сообщили в пресс-службе компании.

Аллея из 23 европейских лип Паллида с величественными кронами станет частью единого пешеходного маршрута Рязани и променада, который продлится от пересечения улиц Маяковского и Пролетарской до третьего корпуса городского квартала «Манхэттен». Как отметили в компании, растение отлично вписывается в ландшафт города благодаря обильному цветению, правильной форме и медовому аромату, а также высокой пыле- и газоустойчивости.

Всего на территории вдоль улицы Пролетарской на площади свыше 2 500 м² высадят около 80 новых деревьев пяти видов — липа европейская Паллида, клен остролистный, декоративная яблоня, сосна и черемуха обыкновенная, а также кустарники и многолетние растения — всего около 10 000 единиц.

Программа благоустройства городского сквера у резиденции «Медный» также предусматривает установку напольных шахмат и создание нескольких зон отдыха.

В компании уточнили, что общественное пространство будет гармонично интегрировано в единый архитектурный ансамбль «Мармакс», включающий жилые комплексы «Достояние», «Наследие» и городской квартал «Манхэттен».

"Грамотный подход к архитектуре и благоустройству позволяет нашей команде влиять на привычный облик Рязани. Девелопер традиционно не ограничивается благоустройством территории проекта и дополняет сценарии жизни не только резидентов, но и жителей всего района" — рассказали в «Мармакс» .

«Первый этап благоустройства городского сквера у резиденции „Медный“ завершен, и уже совсем скоро он вдохнет новую жизнь в локацию и сформирует ландшафтный акцент в центре Рязани», — отметили в пресс-службе девелоперской компании «Мармакс».