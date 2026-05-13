Госдума упростила оформление документов при выявлении пьяных водителей

Госдума приняла законопроект, который упрощает процесс оформления документов при выявлении водителей в состоянии опьянения. Об этом пишет РИА Новости.
Теперь вместо множества бумаг будет составляться один протокол или запись, где укажут все необходимые данные: дату, время, место и информацию о водителе и транспортном средстве.
Такой документ может быть оформлен в разных протоколах, например, при направлении на медицинское освидетельствование или задержании автомобиля. Копия этого протокола будет передаваться водителю. Также будет составляться протокол о задержании транспортного средства с указанием всех важных данных.
Кроме того, должностные лица должны будут находиться на месте задержания автомобиля до его отправки на специализированную стоянку.