Госдума приняла закон о защите арестованных за границей россиян силами армии

Как уточнили в РИА Новости, это касается случаев, когда решения судов не основаны на международных договорах России или резолюциях ООН. Теперь президент сможет решать, когда и как использовать армию для защиты россиян, которые находятся под арестом или преследованием в других странах. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что западное правосудие стало инструментом давления на тех, кто не согласен с его решениями, и важно обеспечить защиту граждан России за границей.

