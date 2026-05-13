Госдума приняла закон о списании долгов участникам СВО

13 мая 2026 года Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, предусматривающий прекращение кредитных обязательств участников специальной военной операции, заключивших контракт с 1 мая 2026 года на срок не менее одного года, а также их супругов. Долги подлежат списанию при условии, что до указанной даты вступило в силу решение суда о взыскании задолженности и (или) выдан исполнительный лист, а общая сумма обязательств не превышает 10 млн рублей.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.