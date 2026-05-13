77% рязанцев поддержали высокие штрафы за выброс мусора из машин — опрос
Согласно КоАП РФ, за выброс мусора из автомобиля гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлицам — до 50 тысяч. Отмечается, что 77% рязанцев положительно относятся к таким мерам. Высказались против 11%, а 12% затруднились с ответом. По данным сервиса, женщины активнее поддерживают борьбу с выбросом мусора из машин. Мужчины чаще занимают отрицательную позицию. При этом водители поддерживают подобные меры немного чаще пешеходов (80 и 74% соответственно).
77% рязанцев поддержали высокие штрафы за выброс мусора из машин. Соответствующие данные предоставили 12 мая в SuperJob.
