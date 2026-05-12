Жители Рязанской области снова выступили против строительства мусорного полигона

Жители села Троицкое Захаровского района обратились к главе СК Александру Бастрыкину из-за планируемого строительства мусорного полигона у памятника природы. Жители заявили в обращении, что не согласны с планируемым возведением мусорного полигона в селе Троицкое. По мнению граждан, функционирование объекта приведет к ухудшению экологической обстановки, распространению неприятного запаха, загрязнению нескольких водоемов, а также гибели флоры и фауны на территории расположенного вблизи населенного пункта памятника природы «Лесостепное урочище у села Троицкое».

Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении.

В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Олегу Васильеву представить доклад.

Напомним, место для строительства мусорного полигона выбрали еще в 2016 году. Жители Захаровского и Пронского районов Рязанской области собрали больше четырех тысяч подписей против возведения объекта в селе Троицкое.

Кроме того, отметим, что ранее в интервью РЗН. инфо губернатор Павел Малков сообщал, что в регионе появится государственный мусорный полигон.